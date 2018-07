Família quer indenização por erro em transplante

Familiares da dona de casa Maria das Graças de Jesus Araújo, de 51 anos, que foi transplantada por engano, no Rio, disseram que vão entrar na Justiça para pedir indenização. Eles ficaram sabendo que ela foi vítima de erro quando o caso foi divulgado na imprensa. Maria das Graças fez um transplante de rim em março, mas o órgão que recebeu havia sido selecionado e era compatível com outra paciente, de nome parecido, Maria das Graças de Jesus, de 60 anos. O cunhado de Maria das Graças Araújo, João Paulo da Silva, procurou a Defensoria Pública para dar entrada na ação indenizatória. "Ela ficou menos de uma semana em casa, não conseguia urinar e começou a inchar muito." De volta ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde fez o transplante, passou por duas operações. Na última, em abril, retiraram o rim. No dia seguinte, morreu. "Minha cunhada era negra. Não entendo como puderam confundi-la com uma mulher branca."