Família nega ato em Neverland

A família de Michael Jackson soltou uma nota, no início da tarde de ontem, desmentindo as informações sobre um eventual velório no rancho Neverland, em Santa Barbara, onde o cantor viveu. Centenas de pessoas já se mobilizavam para acompanhar a cerimônia e muitos acampavam na frente da propriedade rural. "Contrariamente às notícias reportadas, a família Jackson oficialmente informa que não haverá ato público ou privado em Neverland. Os planos em estudo contemplam um memorial público para Michael Jackson, e nós anunciaremos esse planos brevemente." O jornal Los Angeles Times informou que o lugar cogitado agora é o LA Memorial Coliseum, estádio para mais de 130 mil pessoas. O corpo do cantor estaria sendo guardado no cemitério e casa mortuária Forest Lawn Memorial Park. O testamento de Michael encaminhado à Justiça coloca a cantora Diana Ross como beneficiária, em caso de morte da mãe do artista.