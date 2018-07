Família é ?cria? de acampamento

Quando pequena, a publicitária Grace Kolb Giannini passava suas férias de verão com seus irmãos no Acampamento dos Pumas. Em uma dessas temporadas ela conheceu César Giannini, que hoje é seu marido. ?Fomos ?acampantes? nos anos 70 e monitores nos anos 80. Como monitores nos conhecemos e formamos um grupo de amigos maravilhosos. Hoje somos 6 casais, todos ex-monitores e alguns ex- ?acampantes? que convivem há 25 anos. Assim, passamos momentos de namoro, casamento, nascimento de filhos (que hoje acampam). Somos quase uma família?, diz Grace. Com dois filhos, um de 13 e outro de 18 anos, Grace seguiu a tradição e mandou seus filhos para o Pumas com seis anos. ?Desde pequenos eles vão para o acampamento, e é lógico que sentem saudade, mas é uma saudade gostosa, que faz eles crescerem. No ano seguinte já estão pedindo para voltar para o acampamento. As amizades são verdadeiras e os sentimentos podem ser vividos intensamente, coisa que na nossa vida corrida de São Paulo, não é comum?, conta Grace. Para a publicitária, o aprendizado é para toda a vida. Eles voltam mais responsáveis, além de desenvolvem a independência e o respeito. A maturidade com que as crianças voltam surpreende aos pais. ?Por sentirem muita saudade, quando voltam ficam muito amorosos. Por serem dois meninos percebemos que enquanto estão no acampamento eles percebem o valor das pessoas que amam e também cuidam um do outro enquanto estão longe de casa?, conclui Grace. Para esta família o acampamento é pedra fundamental na criação.