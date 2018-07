Faltam hospitais de referência na BA

O secretário estadual da Saúde da Bahia, Jorge Solla, diz que a falta de hospitais regionais de referência e de profissionais leva à transferência de pacientes do interior para Salvador. A aposentada Maria Cecília Libório, de 62 anos (foto), de Terra Nova (75 km da capital), teve um acidente vascular cerebral e esperou uma semana para ser atendida no Hospital-Geral do Estado (HGE), em Salvador. O diretor-geral do HGE, André de Andrade, diz que haveria folga na operação sem casos clínicos. No domingo retrasado, 222 pacientes deram entrada no HGE - 80 com problemas clínicos e 17 do interior.