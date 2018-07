Falta de material cancela exames

Setenta por cento dos cerca de 5 mil exames de cintilografia (radiografia por contraste) que são feitos diariamente em cerca de 300 laboratórios de medicina nuclear no País estão sendo desmarcados. A maioria deles é em pacientes de oncologia e cardiologia. A razão é a interrupção no fornecimento de molibdênio, matéria-prima para a produção do tecnécio, material radioativo usado em 80% dos exames cintilográficos. "É um problema sério e não existe solução em curto prazo", disse o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnem), que administra o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), responsável pela transformação do molibdênio em tecnécio. A crise começou no início de junho, quando houve um vazamento nos reatores da canadense Nordion, principal fornecedora do Ministério da Ciência e Tecnologia e responsável por 50% da produção de molibdênio do mundo. No entanto, a empresa continuou a fornecer um terço do insumo contratado, que vinha sendo produzido em um reator na Holanda. No dia 26 de junho, o Ipen divulgou um comunicado advertindo que a Nordion não forneceria material nas duas primeiras semanas de julho por problemas de sobrecarga nesse gerador europeu, "o que acarretará em uma redução drástica de envio de geradores na segunda e terceira semanas de julho". Para minimizar o problema, o Ipen está importando molibdênio da Argentina. No entanto, o país vizinho não tem produção suficiente para suprir a demanda brasileira. Outra alternativa que vem sendo tomada pelo instituto brasileiro é substituir o uso do tecnécio por outros materiais, como o gálio e o tálio. Esses reagentes são produzidos no Brasil, mas são mais caros e só podem ser usados em alguns exames. A construção de um reator brasileiro seria uma saída definitiva, mas exigira um investimento de US$ 500 milhões.