Falta de luz causa confusão na Fuvest

A falta de luz em dois locais na capital paulista complicou a prova da Fuvest para cerca de 3 mil candidatos ontem, na primeira fase do vestibular. Na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), na Vila Carrão, um trabalho de manutenção programado pela Eletropaulo deixou as salas sem eletricidade até por volta das 16 horas - a prova havia começado às 13 horas. Na Lapa, a luz acabou por causa da chuva e os candidatos tiveram de esperar por 50 minutos para continuar a responder as 90 questões. Veja o gabarito e a resolução comentada da prova Segundo a Fuvest, os horários para o término da prova foram ampliados nos dois locais para que os vestibulandos pudessem compensar o tempo perdido. O exame estava marcado para acabar oficialmente às 18 horas. Dos 138.242 inscritos no vestibular, 5,32% faltaram à prova. Assim, 130.893 vestibulandos participaram da Fuvest - o menor número da década. "Atrapalhou muito, porque além da questão psicológica, a vista doía e dava dor de cabeça", disse Thiago Marques, de 18 anos, que fez boa parte da prova com pouca luz, na Unicid. Ele afirmou que pretende reclamar com a Fuvest e "pedir um novo exame". "Fui injustiçado." Estudantes contaram ao Estado que o vestibular começou já com falta de luz na Unicid. Por volta das 15 horas, a tempestade que caiu na cidade deixou as salas ainda mais escuras e os fiscais da Fuvest interromperam o exame. "Chegaram a falar que a prova estava cancelada e algumas pessoas começaram a ir embora. Então, outro fiscal avisou que o exame seria retomado", conta Adriano Gandolfo, de 19 anos. "As pessoas ficavam conversando, trocando idéias sobre a prova. Eu dormi", completou Marques. Por volta das 16 horas, os alunos foram autorizados a continuar a resolver as questões. A assessoria de imprensa da Eletropaulo informou que recebeu da Fuvest a lista das 66 instituições que aplicariam provas. No início da semana, a Unicid teria recebido carta sobre uma manutenção preventiva, para um "remanejamento de carga", que seria realizado entre 9 horas e 14h30 de ontem. A manutenção foi concluída às 15h54. Além disso, a faculdade teria tido dificuldades para religar seu quadro de força. Segundo a Eletropaulo, a Unicid não a teria procurado para solicitar mudanças na manutenção. A Fuvest afirma ter uma carta da diretoria da Eletropaulo informando que nenhuma manutenção que interrompesse o fornecimento de energia estava programa para ontem nos locais de prova. E que só poderá se manifestar sobre o que ocorreu quando analisar os relatórios de seus fiscais. O procedimento não vai influenciar na data de divulgação da lista de aprovados, marcada para 15 de dezembro. Os professores dos cursos Objetivo e Etapa afirmaram que as questões estavam de moderadas a fáceis (mais informações ao lado). O mesmo disseram os vestibulandos que fizeram a prova na Cidade Universitária. Eles apenas reclamaram das questões de matemática e física. Karine Gottardo, de 17 anos, ficou surpresa com as questões de biologia. "Não imaginei que poderia ser tão fácil. Biologia e história me salvaram." Para o mineiro Frederico de Lima, de 19 anos, física tinha "muita aplicação de fórmula". "Agora é só torcer para encarar a segunda fase." Das vagas em disputa, 10.557 são para a Universidade de São Paulo (USP), 100 para a Santa Casa e 50 para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esta foi a terceira vez em que as questões da prova da Fuvest não foram dividas por disciplina. Cerca de 10% do exame é de perguntas interdisciplinares. O QUE DISSERAM OS PROFESSORES Português - A professora Célia Passoni, do Curso Etapa, afirma que a prova foi fácil, mas muito bem feita. "As questões de literatura foram concentradas nas obras e atentaram para relações intertextuais", disse. Para Nelson Dutra, do Colégio Objetivo, a prova manteve o perfil da Fuvest. Privilegiou interpretação de textos ligados à bibliografia pedida e a gramática foi cobrada de maneira interpretativa, sem nomenclaturas. Matemática - Para Edimílson Motta, do Curso Etapa, houve um predomínio de questões de geometria. "Em termos de dificuldade, a prova se manteve como sempre tem sido. Mas, como estava focada em um tema, acabou sendo menos abrangente", avaliou. Não houve nenhuma pergunta interdisciplinar de matemática. Inglês - A professora do Objetivo Cristina Armaganijan considerou a prova tranqüila, com nível médio de dificuldade. Trouxe questões interpretativas e textos de publicações atuais, como The Economist e The New York Times, mas nenhuma questão de gramática. História - A prova foi muito bem elaborada quanto ao grau de dificuldade, diz o professor Rogério Forastieri da Silva, do Curso Etapa. "Foi exigente com relação ao domínio da disciplina, não foi uma prova banal", disse. Física - Para Eduardo Figueiredo, do Objetivo, a prova foi bem mais fácil que a do ano passado. "Se o aluno se preparou, gabaritou fácil", disse. O professor Marcelo Monte Forte da Fonseca, do Etapa, também considerou o exame mais simples do que no ano anterior, com grau de dificuldade mais adequado ao tempo da prova. Química - Para Edison de Barros Camargo, do Etapa, foi uma prova rotineira. "Com certeza intimidou os alunos, pois os enunciados são muito longos", disse. Segundo Camargo, a banca acertou a mão na questão do tempo. Biologia - Segundo Ângelo Pavone, do Curso Etapa, a prova foi fácil como nos últimos anos. "Tanto os textos como as alternativas foram claras e diretas", avaliou o professor. Foram questões clássicas e poucas tinham abordagem criativa. Luiz Carlos Bellinelo, do Colégio Objetivo, concordou: "A prova de biologia da Fuvest nunca traz nenhuma surpresa", disse. Geografia - Para a professora do Objetivo Vera Lucia da Costa Antunes, a prova exigia uma boa leitura e interpretação. "Provas como essa são fáceis de resolver, mas exigem concentração e paciência para ler e concluir." Já Reinaldo Scalzaretto, do Anglo, diz que a questão 48, que tratava das desigualdades econômicas entre as regiões brasileiras, não permitia uma resposta correta entre as alternativas. "A resposta apontada como correta pelo gabarito afirma que há mais deputados e senadores das Regiões Norte e Nordeste, o que atenuaria essa desigualdade. Não está correto."