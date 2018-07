Falso médico é preso em Fortaleza

O cearense Carlos Wagner Luna Gomes, de 49 anos, foi preso ontem por policiais da Delegacia de Defraudações após denúncia do Conselho Regional de Medicina. Havia 5 anos que ele se passava por médico pediatra e clínico-geral na capital e no interior do Estado. Acusado de usar diploma falso de médico para trabalhar em hospitais e clínicas de Fortaleza e no Programa de Saúde da Família em cidades do sertão cearense, Gomes cumprirá pena de até 5 anos de prisão em regime fechado, se for condenado.