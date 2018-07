Falso médico, carne vencida e advertência

Um dos locais fechados neste ano pela Prefeitura de São Paulo era uma casa onde moravam 23 idosos, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Eles pagavam R$ 1,6 mil por mês e a pessoa responsável era um falso médico, que prescrevia remédios e tratamentos comprados pelos internos. Na zona norte, no Imirim, outra casa do tipo foi fechada depois de os técnicos encontrarem alimentos armazenados no banheiro, carne vencida no freezer e idosos com problemas psiquiátricos trabalhando contra a vontade na cozinha. Num dos locais que permanecem abertos - mas levou advertência para que se mudassem os procedimentos em relação à infra-estrutura e alimentação -, Maria Rosa Quintilho, de 79 anos, passa os dias em uma cadeira de madeira sem nada para fazer. ''''Minhas filhas aparecem, telefonam. Aqui, pelo menos, fiz algumas amigas'''', diz ela. ''''Mas não queria estar aqui, se pudesse, ficaria com minha família'''', afirma, desculpando, em seguida, as filhas, que ''''não têm condições de cuidar'''' dela. Maria Rosa sobrevive da pensão do marido, morto há 15 anos. O dinheiro que recebe, cerca de R$ 800 mensais, vai direto para pagar sua estada no asilo. O abrigo, em Santana, zona norte, é um exemplo típico de asilo de classe média: uma casa de quatro quartos adaptada, com quatro funcionários e uma enfermeira. A estrutura é simples e faltam atividades de lazer.