Falsa médica é presa após atender 100 pacientes

A Polícia Civil de Cotia, a 35 km de São Paulo, prendeu no final da tarde de quinta-feira a boliviana Deyse Ilanes Lozano, que usava um registro falso no Conselho Regional de Medicina (CRM) para atuar como médica da rede pública de saúde. Ela usava o nome de Deyse Flores e, ao ser contratada pela prefeitura, apresentou o registro de uma médica de São Paulo. Em quatro plantões, Deyse atendeu mais de 100 pacientes. A suspeita surgiu porque ela receitou remédios para o coração a uma paciente que não tinha problemas cardíacos. Outra mulher passou mal após ser medicada contra pressão alta. As queixas chegaram ao delegado Alexandre Palermo, do 2º Distrito Policial. Ao verificar o CRM de Deyse, ele constatou que o número pertencia a uma médica com consultório em São Paulo. Deyse confessou que tinha passado por uma consulta com a médica e usou a receita para fazer um carimbo com o CRM dela. Afirmou, ainda, que é médica formada em seu país. O pronto-socorro onde dava plantões, no Parque São George, fica ao lado da delegacia. A boliviana foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina e levada à Cadeia Feminina de Itapevi. O procurador da prefeitura, Francisco Roque Festa, informou que Deyse foi contratada em caráter de emergência para suprir aumento na demanda. Segundo ele, não caberia à prefeitura verificar a autenticidade da documentação. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo afirmou em nota que houve 51 casos de falsos médicos e de exercício ilegal da medicina neste ano e que os empregadores podem ser co-responsabilizados legalmente.