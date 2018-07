Falha prejudica missão em Marte

Grande parte do gelo coletado no solo de Marte pela sonda Phoenix, da Nasa, não poderá ser aquecida para análise, como queriam os cientistas. O material ficou preso no braço robótico da sonda e não entrou no forno. A Phoenix sofreu um curto-circuito semanas atrás em um de seus oito fornos, o que poderia ter prejudicado a missão. A Nasa informou que irá fazer mais testes de aquecimento do solo, que já revelaram a vapor d?água e dióxido de carbono.