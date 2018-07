Falha adia lançamento da nave Endeavour

A Nasa suspendeu o lançamento do ônibus espacial Endeavour, previsto para ontem. A nave partiria em uma missão de 16 dias à Estação Espacial Internacional (ISS). A causa do adiamento foi um vazamento de hidrogênio. Em comunicado, a agência espacial explicou que o vazamento de combustível, descoberto durante a operação de reabastecimento, é similar ao que atrasou uma viagem do Discovery há alguns meses. Ainda não foi definida uma nova data de lançamento.