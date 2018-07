Fácil de saciar

Torta de abacaxi Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 100 g de biscoito champanhe 1 lata pequena de compota de abacaxi 1/2 lata de leite condensado 1 lata (não muito cheia) de leite de vaca 1 colher (sopa) de maisena 1 ovo 1/2 lata de creme de leite 1 colher (sopa) de açúcar 100 g de coco ralado Preparo 1. Forre uma travessa com os biscoitos. Por cima, disponha o abacaxi picado, com bastante caldo. Reserve. 2. Leve ao fogo o leite condensado, o leite de vaca, a maisena e a gema (reserve a clara). Cozinhe até obter um creme. Depois de morno, espalhe sobre os pedaços de abacaxi. 3. Bata a clara em neve, junte o açúcar e o creme de leite e bata mais um pouco. Cubra a torta com esta mistura. 4. Polvilhe o coco ralado e leve ao congelador. Passe para a geladeira pouco tempo antes de servir. Gelado de brigadeiro Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 1/2 lata de leite condensado 1 colher (sopa) de cacau em pó 1 ovo 1/2 litro de sorvete de flocos 50 g de biscoito champanhe 2 colheres (sopa) de açúcar 1/2 lata de creme de leite Preparo 1. Faça um brigadeiro mole com o leite condensado, o cacau e a gema (reserve a clara). Reserve o brigadeiro. 2. Forre um refratário com o sorvete. Por cima, espalhe o biscoito esfarelado miudinho. 3. Quando o brigadeiro estiver morno, coloque sobre o sorvete e os biscoitos. 4. Bata as claras em neve com o açúcar. Junte aos poucos o creme de leite sem o soro, sem parar de bater. 5. Espalhe o creme sobre o doce e leve ao congelador. Passe para a geladeira pouco tempo antes de servir. Doce de maçã Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 2 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 25 g de passas sem sementes 1 cálice de rum 2 maçãs grandes 1 colher (sopa) rasa de manteiga 100 g de açúcar Preparo 1. Misture as passas e o rum e leve ao microondas para amornar. Reserve. 2. Descasque, retire as sementes e corte as maçãs em gomos. 3. Coloque numa panela a manteiga, leve ao fogo e, quando derreter, coloque as maçãs e espere ferver. 4. Polvilhe o açúcar, tampe a panela e cozinhe por cerca de 10 minutos, sacudindo a panela algumas vezes. 5. Junte as passas escorridas. 6. Coloque o rum numa concha, esquente e flambe as maçãs. Sirva quente com sorvete ou creme chantilly.