Faça sempre bem feito

Você já deve ter ouvido muitas vezes: ´Faça bem feito para não ter que refazer´. Quase todo mundo sabe disso. Mas por que não cumpre? Porque somos espertinhos, folgados, e inconseqüentes. Espertinhos são os que acham as pessoas tolas e que podem enganá-las fazendo menos do que deviam e tirando mais do que podiam. Folgadas são as pessoas que não se incomodam com o que suas ações provocam nas outras pessoas. Inconseqüentes são as pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos, provocando prejuízos financeiros, éticos, materiais, de tempo. Meu jovem, talvez você nem se veja no que falei acima, mas se você repete de ano, cola nas provas, mente, usa drogas, então, está muito mais que na hora de ter consciência de seus atos. Se você fizer sempre o melhor que você pode, sem ser espertinho, folgado ou inconseqüente, não terá que fazer outra vez o que foi malfeito. E nisso você ganha tempo, poupa esforço e dinheiro para você curtir como quiser. *Psiquiatra e psicodramatista Mais informações no site.