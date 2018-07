Faça bom uso dela

Quase toda mulher tem uma calça legging no guarda-roupa. Mas poucas sabem usá-la fora do circuito casa-academia. Não é de se estranhar: a legging, apesar de básica, é uma armadilha. Dependendo da maneira como é vestida, pode fazer com que o look seja classificado de vulgar ou desleixado. Ou seja, a tal peça é um paradoxo fashion. Foi pensando nisso, e levando em conta a volta dessa calça à moda, que o Feminino saiu às ruas de São Paulo em busca de mulheres bacanas que a vestem com estilo no dia-a-dia. Elas sugerem dicas para não errar na produção. Sim, usar uma legging para passear, trabalhar ou ir a uma festa informal - ao contrário do que possa parecer - exige bom senso redobrado e muitos cuidados. Lilian Pacce, consultora, editora de moda e apresentadora do programa GNT Fashion, alerta que quem tem perna grossa só deve apostar na peça de cor preta, pois afina as medidas e alonga a silhueta. O negro, aliás, é a alternativa mais segura contra possíveis equívocos. ?As coloridas e douradas são para aquelas que sabem segurar um visual mais ousado e dominam todos os códigos da moda. São bem mais complicadas de usar?, explica Lilian, antes de frisar que a imagem da legging com tênis e camisetão deve ser totalmente apagada da memória. ?Esqueçam?, reforça a consultora. Presença constante nos melhores desfiles do mundo, Lilian conta ainda que viu leggings e meiões escuros (tipo fio 80) em muitas passarelas da Europa na última temporada de moda. Isso significa que a peça ficará em voga por pelo menos mais um ano, substituída, vez ou outra, por meias-calças escuras. ?Nas próximas estações, a legging será o meião?, antecipa Lilian, baseada no que viu no calendário de moda europeu. Sendo assim, este é o momento certo para tirar a legging do armário. Lembre-se de que é uma grande aliada na hora de disfarçar imperfeições, como celulites. Mas não se esqueça de um último detalhe, não menos importante: etiquetas de marca esportiva à vista são abomináveis, assim como qualquer detalhe que remeta ao universo da ginástica (listas, cores cítricas, costuras reforçadas, etc.) E atenção na hora de escolher o tecido de sua legging ou meião. Os opacos são as melhores opções.