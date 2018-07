Fabia Bercsek traz de volta os anos 80

O desfile da estilista Fabia Bercsek trouxe de volta os anos 80. Com maquiagem exagerada, estampas marcantes e formas amplas foi fácil lembrar da década mais polêmica quando o assunto é moda. Ao contrário do que aconteceu nessa época, tudo foi usado na medida certa. A trilha sonora não poderia ter sido melhor escolhida: Blue Pearl e Pink Floyd. As leggings, todas na cor cinza, apareceram em tecidos confortáveis. A tabela de cores trouxe além dessa cor, predominante em quase todas as coleções apresentadas até agora, o roxo, o preto e o dourado. Portanto: todas as bolsas, cintos e botas usadas nesta estação serão reaproveitadas no inverno. As estampas foram um show à parte no desfile. Em vestidos, bermudas, camisas e jaquetas, o desenho de cogumelos coloridos, quase psicodélicos, feitos pela prórpia Fabia, causaram comentários por toda a platéia. As estampas mais borradas também apareceram em moletons com cortes mais modernos. Nos pés, muita camurça, couro perolado e alguns bicos redondos e vinil preto. Nos saltos das botas, algumas ankle boots e outras mais altas. Os detalhes de tachinhas douradas fizeram a diferença. No final do desfile, a trilha sonora embalou muitos até o backstage. Segundo a estilista, a inteção é que o público consiga usar qualquer peça no dia a dia. "Meu universo é urbano", disse Fabia.