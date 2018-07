FAB desiste de recuperar carga lançada em foguete

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha suspenderam definitivamente ontem as operações para tentar resgatar do mar a carga útil com as nove experiências que foram ao espaço no foguete VSB-30. Na reentrada na atmosfera houve problemas, e o pára-quedas que deveria amortecer a queda do compartimento acabou não abrindo, o que ocasionou a perda da carga útil. É a segunda vez que se perde a carga de um foguete usado em programa brasileiro de pesquisa em microgravidade. Com isso, pelo menos três das experiências embarcadas - o experimento que serviria para estudar o efeito da radiação infravermelha sobre o DNA; o que iria estudar a reação da mistura da invertase e o estudo em nanotecnologia - ficaram comprometidos porque não haverá as amostras submetidas a um ambiente com pouca ou nenhuma força gravitacional. Os outros seis experimentos dependiam só dos dados que foram enviados pela telemetria via rádio para o Centro de Lançamento de Alcântara. Os dados coletados para essas seis experiências já estão sendo analisados pelos pesquisadores. Mas nem todos ficaram satisfeitos. "Temos dados apenas do mecanismo que foi usado para fazer a mistura. Sem as amostras não poderemos estudar o que aconteceu lá em cima e tirar conclusões", lamentou o professor Alessandro Laneve.