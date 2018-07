Fã de Anitta relata ter sido agredido por seguranças durante show

Foto: Reprodução/Instagram

Um jovem fã de Anitta alega ter sido agredido por seguranças de uma festa particular em que a cantora se apresentava no último sábado, 22, em São Paulo. Luan Gomes ficou com escoriações no braço e prestou queixa numa delegacia em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, além de ter realizado um exame de corpo de delito.

De acordo com o relato do jovem, os seguranças, num determinado momento do show de Anitta, empurraram os fãs para afastá-los do palco. "Eles começaram a me empurrar com tanta força que cheguei a ficar com falta de ar. Sou asmático, notifiquei o segurança e pedi para ele tirar a mão de mim", conta Luan.

Segundo o rapaz, já próximo ao final do show, ele tentou se aproximar do palco para jogar uma carta para Anitta, de quem é um grande admirador. "Fui surpreendido por seguranças que foram me afastar do palco. Eles me enforcaram e me arrastaram no chão, mas em nenhum momento reagi e gritei que era apenas uma cartinha, que estava em minhas mãos", relata.

O jovem alega ter sofrido, então, uma crise de asma. "Consegui me agarrar em uma das grades para tentar acalmá-los e explicar que estava passando mal." Entretanto, os seguranças teriam continuado a agredi-lo, fazendo também ofensas homofóbicas.

Luan Gomes exibe ferimentos. Foto: Arquivo pessoal

Após ser expulso do local do show, Luan Gomes acionou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O jovem também foi encaminhado para um exame de corpo de delito. Segundo seu relato, os seguranças em questão ora diziam trabalhar diretamente para Anitta, ora para a organização da festa, realizada pelo Centro Acadêmico da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Em nota ao Emais, a assessoria de Anitta negou que os seguranças envolvidos no caso trabalhassem para a cantora e lamentou o ocorrido. "Informamos que Anitta, na ocasião, estava apenas com seu segurança pessoal, que a acompanha apenas nos bastidores e palco, onde não há contato com o público", diz a nota. "De toda forma, lamentamos o suposto ocorrido."

Procurada, a ESPM alega que a responsabilidade do evento é inteiramente do Centro Acadêmico, coordenado por estudantes. "A ESPM esclarece que a responsabilidade civil da festa é da entidade estudantil, que possui identidade jurídica própria. De todo modo, a diretoria da escola informa que, ao tomar conhecimento da ocorrência, abriu sindicância para apurar o fato."

Também em nota, o Centro Acadêmico 4 de Dezembro, responsável pela festa, lamentou o incidente. "O Centro lamenta e está apurando o ocorrido junto a profissionais qualificados. Ainda estamos tomando ciência dos fatos e tomaremos as medidas cabíveis assim que o caso for concluído."