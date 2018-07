Extravagâncias do mundo animal

Bicho da Caneca: pet shop voltado para bichos cujos donos fazem parte do público GLS. Oferece banho e tosa, clínica veterinária, fisioterapia veterinária, hidroesteira para cães (uso fisioterápico e para emagrecimento). Atende ferret (furão), cão e gato. A sessão de fisioterapia custa R$ 55,00; o banho no ferret, R$ 18,00. Todo mês de junho, época da parada gay em São Paulo, o pet shop lança uma coleção de camas, roupinhas e coleiras com as cores do arco íris. R. Frei Caneca, 703, Consolação, tel.: 3258-6713; www.bichodacaneca.com.br.

Pet Center Marginal: um dos destaques dessa megaloja é o Dry Room, secadora ideal para os bichinhos que têm medo do barulho do secador. Há cauterização de pêlos, que é uma hidratação por meio de reposição de queratina, por R$ 60,00, em média. E a grande novidade é a Escova de Chocolate, para dar brilho e maciez ao pêlo, de R$ 20,00 a R$ 45,00. Av. Presidente Castelo Branco, 1748, Marginal Tietê, tel.: 2797-7400; www.petcentermarginal.com.br.

Pet das Meninas: um completo centro de estética e saúde animal, com serviços para cães e gatos. Exemplos: aplicação de unhas (para evitar que arranhem móveis ou a própria pele) e banho de ofurô energético ou relaxante com sais franceses, de R$ 35,00 a R$ 75,00. O corte de pêlos com tesoura, feito por uma das proprietárias, Bianca Mesquita, faz sucesso: é exclusivo e custa, em média, R$ 160,00. R. Estados Unidos, 2179, Jardins, tel.: 3062-7003; www.petdasmeninas.com.br.

The Dog Bakery: além dos serviços de banho e tosa, clínica veterinária e pet shop, tem uma padaria com guloseimas especiais para cães e gatos. Entre outras variedades, há quibe, esfiha, tortas doces e salgadas, doce de maçã e de banana. O bolo de aniversário é em formato de osso e pode ser de chocolate (R$ 55,00) ou de frutas (R$ 50,00). Tem 1,2 kg e serve cerca de 30 cachorros. Av. Lacerda Franco, 92, Cambuci, tel.: 3399-6291; www.dogbakery.com.br.

Vila dos Cães: oferece um completo tratamento para deixar os pêlos dos cães perfeitos. Para os de pelagem lisa, como lhasa apsos, shih-tzus ou malteses, são indicados banhos de ofurô para relaxamento, hidratação com máscaras para deixar a pelagem mais lisa e cauterização dos fios. Um banho comum com hidratação para esses cães custa R$ 50,00. Para finalizar o tratamento: pranchas e apliques. Para os de pêlos crespos, como o bichon frise, indica-se o trimming (tosa), tonalizantes para pelagem branca e máscara hidratante. Esse pacote sai por R$ 120,00 e inclui banho. Av. Valville, 550 B, Alphaville, tel.: 4154-4000; www.viladoscaes.com.br.

Animal Flower: linha de florais para ajudar o animal que tem desequilíbrios emocionais, como medo, agressividade, carência, ansiedade, estresse, traumas e dificuldades de adaptação. O frasco de 100 ml custa R$ 28,00. Há colchonetes com ervas aromáticas, que ajudam a relaxar o animal. Os preços variam de R$ 50,00 a R$ 70,00, dependendo do tamanho. A almofada térmica é feita com uma mistura de sete ervas aromáticas - alecrim, arnica, calêndula, camomila, eucalipto, hortelã, lavanda e semente de linhaça -, e ajuda a aliviar dores e inflamações. Custa de R$ 17,00 a R$ 38,00. Tel.: 3817-5441 ou www.animalflower.com.br.

Pet Shop Consolação: as caixas de areia decoradas para gatos são a novidade. Quem as fabrica é a artista plástica Virgínia Caldas, com produção exclusiva para a loja. A média sai por R$ 50,00 e a grande, por R$ 70,00. R. da Consolação, 3649, Jardins, tel.: 3082-9669; www.virginiacaldas.com.br.

Pet Society: Magic Crystal é um spray finalizador de brilho que leva a marca Pet Society. Contém microcristais que proporcionam brilho extra à pelagem. Preço médio nos pet shops: R$ 37,50, a embalagem de 120 ml. Entre outros produtos, a marca tem uma coloração que permite pintar pequenas ou grandes mechas de pêlos dos cachorros. São três cores e sai com apenas uma lavagem. O frasco vem com aplicador, tem 9 ml e custa R$ 18,00. Nos pet shops, a aplicação desse produto custa, em média, R$ 3,00. SAC: 0800-77 22702; www.petsociety.com.br.

Pharo: bolsa de matelassê para transportar animais de até 4,5 kg. Disponível nas cores rosa, vermelha, cinza, preta e verde, a partir de R$ 270,00. Da mesma marca, há a toca para gatos, com capa removível, o que facilita a limpeza. Nas cores marrom claro, rosa claro, vermelho e marron, a partir de R$ 190,00. Av. Bem-Te-Vi, 333, cj.23, tel.: 5041-7452; www.portalpharo.com.br.

São Pet: esse túnel para gato é dobrável e expande-se até 1 m de comprimento. Tem alças e, quando fechado, pode ser transportado com facilidade. Há opções com as estampas leopardo, onça e zebra. O preço é, em média, R$ 110,00. Informações sobre os locais de venda pelo tel.: 2721-4160 ou www.saopet.com.br.

Sergio K: essa grife masculina tem uma linha voltada especialmente para os cães. São cinco modelos de roupinhas em tricô, que têm o famoso brasão da marca bordado na peça. A linha é composta por modelos que são feitos exatamente com o mesmo material das roupas masculinas. Cada peça sai por R$ 150,00. Há também coleiras de couro ou croco e até transados comedouros de porcelana, por R$ 70,00 cada. R. Oscar Freire, 1143, Jardins, tel.: 3083-1789.

Acupuntura: indicada para animais com problemas na coluna. Pode ser feita em qualquer espécie de bicho (cães, gatos, equinos, bovinos, etc). A sessão varia de R$ 30,00 a R$ 50,00. Para encontrar um especialista, acesse a lista de veterinários associados à Abravet (Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária): http://www.abravet.com.br/site/?area=socios.