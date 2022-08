Exposição do 'E.T.', circo e mais: onde levar as crianças em SP no fim de semana

Cena de 'E.T.': exposição celebra os 40 anos do filme Foto: Universal Studios

Circo na Avenida Paulista

Duas instituições localizados na Avenida, o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista, terão performances circenses no fim de semana.

O Itaú Cultural, no número 149, traz a performance de Luan Frenk e Gui Bressane na calçada em frente à instituição, como parte do projeto Arte na Rua. A dupla musical revela habilidades com jogos cênicos, comicidade, interações com o público. Ao final, um espetáculo circense com técnicas de malabarismo, mímica, acrobacia e dança.

Calçada no Itaú Cultural. Dia 14, 21 e 28 de agosto. Domingo às 13h e 15h. Grátis. 15 minutos.

Gran Circo Opará leva a plateia para uma viagem para o sertão Foto: Ariane Artioli

No número 119, o Sesc Avenida Paulista traz o Gran Circo Opará com um espetáculo leva a plateia a uma viagem pelo sertão do Brasil, e tem como fio condutor o Rio São Francisco. Com linguagem do circo-teatro, a Cia. Circo do Asfalto leva ao palco um espetáculo que recontará as lendas e mitos desse rio que é sustento e vida nas veredas brasileiras.

Espaço Crianças - 3° andar. 13 e 14 de agosto. Sábado e domingo, às 11h. R$25 (inteira). Grátis para crianças até 12 anos. 60 minutos. Capacidade para 50 pessoas.

E.T. 40 Anos

Visitantes podem se sentir como Eliot levando o ET em sua bicicleta Foto: @thegoodeyea

Uma exposição nostálgica para celebrar o aniversário de 40 anos do filme E.T. O Extraterrestre que traz cenários, fotos e sons para uma imersão na história que começa com chegada do E.T. na Terra. Aqui ele conhece Elliot, um menino de 10 anos, e com sua ajuda tenta voltar para casa. O ponto alto da exposição é o icônico voo de bicicleta realizado com recursos de realidade virtual, que leva os visitantes a sentirem a emoção de pedalar em direção à lua, como Elliot, levando a bordo a criatura do espaço.

Shopping Pátio Higienópolis (Piso Veiga Filho). Até 2 de outubro. De segunda a sábado das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 20 horas. R$ 30 (adultos de seg. a qui.) e R$40 (de sex a dom). Experiência de realidade virtual para crianças a partir de 6 anos de idade.

'Do que são feitas as estrelas?'

'Do que são feitas as estrelas?' conta a história da cientista Cecília Payne de forma lúdica Foto: Fabio M Salles

A peça infantil conta a história da cientista e astrônoma Cecília Payne, que em 1925, aos 25 anos, descobriu a composição das estrelas. A montagem mescla dados reais e ficção e transforma a vida da cientista em uma aventura intergaláctica de uma guerreira que enfrenta intrigas e batalhas com seres espaciais para se tornar uma exploradora cósmica e derrotar a ideia de que mulheres são inferiores.

Sesc Belenzinho. De 13 de agosto a 4 de setembro, sábados e domingo às 12h. R$ 25,00 (inteira) e gratuito para crianças até 12 anos. 60 minutos. 5 anos mais.

Cinema: Papai é Pop

Uma comédia recomendada para toda a família que conta a história de transformação de um homem comum (Tom, interpretado pelo Lázaro Ramos) ao se tornar pai. Ao lado da esposa Elisa (Paolla Oliveira), ele vive situações divertidas e emocionantes para aprender a cuidar da filha. O filme é inspirado no best-seller O Papai é Pop, de Marcos Piangers, e provoca uma reflexão sobre o papel do pai na nossa sociedade.

Nas salas de cinema de São Paulo