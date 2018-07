Explode nº de cirurgias de obesidade

Mais de 550 brasileiros se submetem a cirurgias de obesidade em uma semana, o que representa um terço das lipoaspirações - uma das mais realizadas no País. Nove em cada dez operações bariátricas são feitas pela rede particular. O procedimento salva vidas por livrar um obeso de continuar engordando e contrair doenças como diabete e hipertensão arterial. Mas, ao lado de histórias com final feliz, floresce um mercado. Médicos operam sem necessidade e chegam a ganhar R$ 100 mil, adotando técnicas não autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Pacientes engordam para que seus planos cubram o tratamento. Cirurgias têm de ser revertidas. Após a primeira operação, a universitária Luciana Guedes de Lima, de 31 anos, não emagrecia como deveria e uma das razões é que continuava comendo "um quilo de feijoada e 600 ml de Coca-Cola sem fazer força". Perdeu 25 quilos em três anos, pouco para alguém com 142. Ao consultar outro médico, descobriu que seu estômago havia sido reduzido minimamente. "O médico falou o que eu queria ouvir: ia emagrecer muito, poderia comer o que quisesse", conta, lembrando que sua única preocupação era se o plano de saúde cobriria a cirurgia. Em janeiro, foi operada de novo e desde então perdeu 15 quilos. Mas agora controla o que vai à boca. Histórias como a de Luciana surgem do aumento dessas cirurgias. De 1995, quando passou a ser feita no País, até 2000, haviam emagrecido com ajuda do bisturi 2.500 brasileiros. Em 2008, só o SUS operou 3.195 pacientes; a rede particular, mais de 26 mil. Em 1998, 30 cirurgiões realizavam o procedimento. Hoje, são mais de 600 associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). PREOCUPAÇÃO Essa operação não é uma especialidade médica, ou seja, cirurgião de qualquer outra área pode fazê-la. Como nas plásticas, as bariátricas contam com empresas especializadas em financiar o pagamento. "A cirurgia vem sendo banalizada", critica o endocrinologista Daniel Lerario, do Hospital Albert Einstein. "Há interesses comerciais, e pacientes que querem resultado rápido vão direto para o cirurgião bariátrico." Defensor do procedimento, Lerario vê com preocupação a operação sendo feita até em pessoas que estão longe de enfrentar o problema. Apenas como referência: se você mede 1,65 metro e pesa 90 quilos, a cirurgia não é recomendada. O Brasil tem, segundo a SBCBM, 3,7 milhões de obesos mórbidos. Para eles, dieta controlada, esportes e até remédios deveriam vir antes. Se no acompanhamento médico o paciente não consegue perder peso, a cirurgia pode ser a única solução. Em cinco décadas de pesquisas, algumas técnicas se mostraram mais vantajosas. Hoje, a mais adotada é a Bypass (desvio) gástrico em Y de Roux (mais informações nesta página). Outras estão deixando de ser usadas, mesmo autorizadas pelo CFM, como a da banda gástrica ajustável. Este procedimento consiste em introduzir um anel de silicone na entrada do estômago. Reduz em até 20% o peso, mas não funciona se o paciente continua ingerindo a mesma quantidade de calorias. A partir dos resultados de cirurgias nas quais obesos deixavam de ter a diabete mellitus, uma inovadora frente de pesquisa se abriu.Desde 2006, o professor José Carlos Pareja, da Unicamp, é um dos especialistas que operam diabéticos com peso normal. "Operar reduz custos. A obesidade corresponde a um terço dos gastos com saúde", diz. "A obesidade tornou-se uma epidemia por causa do estilo de vida moderno", explica o cirurgião Nilton Tokio Kawahara. As pessoas comem demais, exercitam-se de menos. E muitas acabam depositando suas esperanças na mesa de operação. "É importante que as pessoas saibam que não existe cirurgia que opera o comportamento." Procurar equipes especializadas é a recomendação. Não basta o cirurgião. O paciente precisa do apoio de nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista, psicólogo, anestesiologista e enfermeiros. O acompanhamento dura até cinco anos. O primeiro ano pode ser o mais traumático, com o paciente tendo vômitos, diarreia, úlceras, dores no abdome, depressão e até ganho de peso. Hoje, o maior risco é o paciente se submeter a procedimentos que não têm aval do CFM. Alguns são pesquisas científicas testadas em um número limitado de pacientes. Outros estão sendo feitos em maior escala, mas que contam com apoio dos cirurgiões bariátricos porque usam variações das operações conhecidas. Mas há aqueles combatidos pelos colegas. Um cirurgião criticado é José Lazzarotto de Melo e Souza, que inventou uma técnica que leva seu nome e não é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Ele dá de ombros. Assim como os quase 80 pacientes que Lazzarotto opera por mês. Com programa de TV e sites, o cirurgião faz propaganda com os famosos que já passaram pelas suas mãos. Seus colegas o condenam por considerar que adota a variante de um método já proscrito. "Minha técnica se diferencia de todas as outras, porque é menos mutilante e permite à pessoa comer de tudo", diz. O Conselho Regional de Medicina do Paraná julga denúncias de pacientes contra ele. FRASE Daniel Lerario Endocrinologista "A cirurgia vem sendo banalizada. Há interesses comerciais, e pacientes que querem resultado rápido vão direto para o cirurgião bariátrico"