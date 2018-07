Existe medicação eficaz contra a TPM? Como age no organismo?

Várias alternativas podem aliviar os sintomas desagradáveis relacionados ao problema. Exemplos: analgésicos, antiinflamatórios, hormônios, diuréticos, antidepressivos. A decisão sobre o melhor tratamento depende do tipo e da intensidade dos sintomas da TPM . A redução da ingestão de álcool, sal, cafeína (presente no café, chás preto e mate, refrigerantes e chocolate) pode melhorar os sintomas. Exercícios físicos regulares também ajudam. Algumas mulheres melhoram com o uso de vitamina B6 (que interfere com precursores da serotonina, reduzida em alguns casos). A inibição da ovulação por meio de pílulas anticoncepcionais pode melhorar ou piorar os sintomas e muitas mulheres têm adotado a opção de não menstruar mais. A opção por um dos tratamentos exige aconselhamento médico, pois a decisão deve ser tomada em bases individuais. Wladimir Taborda Ginecologista do HIAE Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233)