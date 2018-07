Exigências mínimas

Duração: De acordo com a legislação brasileira, um curso de MBA deve, no mínimo, ter 360 horas de aula. Já para ter o selo da Associação Nacional de MBA (Anamba), a duração mínima exigida é de 480 horas. Alguns programas, no entanto, chegam até a 600 horas de aulas presenciais Professores: Também há diferenças entre a legislação e as exigências da Anamba. Para o MEC, é preciso ter 50% do corpo docente com título de mestre ou doutor. Para a Anamba, são necessários 75% dos professores titulados e destes, uma proporção de pelo menos 30% de doutores Currículo: Neste ponto, não há ingerência do Ministério da Educação, cada instituição é responsável por elaborar a grade curricular do seu curso de MBA. No entanto, a Anamba considera que é preciso ter aulas de ética, responsabilidade social, análises e teorias sobre mercados financeiros, gestão de operações, tecnologia da informação, economia, marketing e estratégia. Outras disciplinas podem ser adicionadas, desde que essas sejam ministradas Avaliação: Nesse ponto, há convergência. Tanto o ministério quanto a Anamba exigem apresentação de monografia individual