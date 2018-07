Exército de luxo de Huis Clos

Um macacão verde oliva abriu o desfile disputadíssimo da Huis Clos, entregando a senha de que a estilista Clô Orozco usou as referências militares para construir seu inverno 2007. A coleção, sempre exclusivamente pautada na alfaiaria, desta vez flerta com o sportswear, de onde pega emprestado modelagens como as parkas, os punhos com elástico, e os tecidos empapelados. O resultado é uma proposta mais rejuvenescida, ainda que na passarela tenham surgido algumas modelos maduras, clientes e amigas da estilista, protótipos das mulhers Huis Clos, naturalmente chiques. Os hits da marca estão todos lá: os vestidos tomara-que-caia arrematados em laços, os ternos bem cortados, que desta vez viraram macacões, em uma versão bem moderna, a calça de smoking feminina, as blusas de lã fininha, simples e refinadas. A modelagem das mangas chamou a atenção, com cavas baixas, simulando pelerines. No styling, atenção para os bonés-turbantes, para as sandálias e botinhas plataforma, e para as golas avulsas de pêlo. A mais perfeita tradução: "Fizemos (a Natura e eu) uma pequisa para ver qual era o perfil da consumidora das marcas e percebemos que tanto meninas de 15 anos até idades mais avançadas usavam..havia uma diversidade na faixa etária. Por isso, propusemos uma coleção que junte estes elementos. Assim, a Natura com uma maquiagem que trata da pele e nós, fazemos roupas que tratam do corpo. Usamos tecidos que acariciam a pele", declarou Clô Orozco, logo após o desfile. Fila A: Loiras bombásticas estiveram no desfile da Huis Clos. Karina Bacchi de um lado, Eliana do outro. Compradora da marca, a apresentadora Eliana, marcou presença na primeira fila. A loira se diz básica e não gosta de "roupas aparecidas". "Não sigo todas as tendências mas gosto de estar antenada na moda", disse. E se a marca tivesse convidado Eliana para desfilar, ela aceitaria? "Por ela eu faria isso. Mas sei que não sou o tipo, sou baixinha", brinca. Fashion descontrol: E hoje foi o dia das botinhas saírem do armário. Nove entre dez fashionistas resolveram passear na Bienal com as diabas das botinhas de cano curto, fazendo looks com shortinhos, sainhas e vestidinhos bem curtinhos. Ok, vai ser moda, mas será que esse povo não percebe que estamos no verão? Ser fashion não é fácil.