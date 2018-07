Exército ajudará na prevenção à gripe na fronteira

O Exército vai ajudar nas ações de prevenção da gripe suína em regiões de fronteira do Brasil. Serão enviados 78 militares para 24 cidades, espalhadas em 10 Estados. A tarefa principal será distribuir folhetos com informações sobre a doença e auxiliar no preenchimento da Declaração de Viajantes, documento que passou a ser usado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O número de equipes, no entanto, poderá aumentar caso seja necessário. O envio dos militares atende a um pedido feito no início deste mês pela Anvisa. A ideia inicial é que entre 2 e 8 militares sejam deslocados para as cidades consideradas prioritárias. O objetivo é ampliar a prevenção em cidades onde há grande fluxo de viajantes, como fronteiras do Brasil com Argentina, Uruguai e Paraguai. Além disso, serão enviadas equipes para regiões Norte e Centro-Oeste, informou o Ministério da Defesa por meio da assessoria de imprensa. A previsão inicial é de que as equipes trabalhem na região por um período de 90 dias. Segunda-feira, militares destacados para a operação deverão receber orientações das coordenadorias regionais da Anvisa. O Estado que vai receber maior número de equipes será o Rio Grande do Sul, que registrou o maior número de mortes no País até agora - 7 no total. Ao todo, nove cidades gaúchas receberão militares. Grupos também serão enviados para duas cidades no Paraná, duas em Roraima, três em Mato Grosso do Sul, uma em Santa Catarina, uma em Rondônia, uma em Mato Grosso, três no Acre, uma no Amapá e outra no Amazonas. Ontem, o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, revelou que três cidades do Estado enfrentam surtos de gripe suína. Vila Nova do Sul, município com cerca de 4 mil habitantes, registrou nos últimos dias 266 casos da doença. Em São Martinho da Serra, na região central do Estado, são mais 200 casos. As autoridades sanitárias ainda investigam a possibilidade de surto em São Valério. "O sistema de saúde nessas cidades está bem estruturado. Apenas em Vila Nova do Sul foram feitos 500 exames", afirmou o secretário. LETALIDADE Como o exame para a detecção do vírus A(H1N1) é feito agora apenas nos casos mais graves, é impossível afirmar que a letalidade da gripe suína no Rio Grande do Sul é maior do que nos outros Estados. O índice verificado pela Organização Mundial da Saúde nos países em que há a transmissão sustentada é de 0,45%. Segundo Terra, a letalidade da gripe suína no Estado é a mesma da apresentada em outros lugares. Como o número de casos é subestimado, qualquer cálculo no momento é precipitado. "Agora temos que fazer a conta por estimativa, pois esses 134 casos são de pelo menos 15 dias atrás", afirma. "No mínimo, os infectados no Rio Grande do Sul estão entre 1,5 mil e 2 mil casos." Terra disse que a situação está sob controle e que no mesmo período do ano passado pelo menos 500 pessoas morreram no Estado em decorrência da gripe sazonal e de pneumonia.