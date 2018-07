Exame serve para identificar deficiências na aprendizagem

Aplicar uma avaliação já no segundo ano da alfabetização das crianças é uma necessidade em um País onde a pedagogia das escolas perdeu a noção da importância do aprendizado. Essa é a opinião do educador Francisco Soares, especialista em avaliações da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). "Não podemos esperar muito tempo para identificar uma criança que está com problemas de aprendizagem", afirma ele. "Como nossa pedagogia não têm mais o aprendizado como foco, precisamos lançar mão desses instrumentos, porque perdemos a dimensão das coisas mínimas e básicas." Ou seja, segundo o professor, se as escolas brasileiras soubessem avaliar periodicamente seus alunos, para identificar quais estão com dificuldades e em quais conteúdos, uma avaliação única e nacional para isso seria dispensável. Cada escola poderia traçar o seu modelo e aplicá-lo como achar melhor. Isso porque o objetivo de uma prova de português ou matemática é sanar deficiências de aprendizagem. "Essas provinhas não precisariam existir se as avaliações estivessem bem implementadas na escolas, como é feito em qualquer lugar do mundo com uma boa educação", diz ele. "O professor já tem cinco, dez testes preparados para verificar se a criança precisa de ajuda." A educadora Silvia Colello, da Universidade de São Paulo (USP), defende que avaliações como a Provinha Brasil sirvam para orientar o trabalho do professor, sendo direcionadas a cada aluno, ao contrário de exames feitos no fim dos ciclos de ensino, que servem como uma referência do sistema. A primeira avaliação nacional, o Saeb, foi criada em 1990 pelo Ministério da Educação. Feito por amostragem, é aplicado aos estudantes de 4ª e 8ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Em 2005, o ministério instituiu também a Prova Brasil, feita para todos os estudantes brasileiros de 4ª e 8ª séries.