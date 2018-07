Exame genético leva 4 meses e custa R$ 8 mil

Um dos problemas no tratamento do câncer hereditário é o preço dos exames que identificam as mutações genéticas. Custam, em média, R$ 8 mil. O trabalho leva quatro meses. Pouquíssimos lugares no Brasil têm equipamentos e funcionários para isso. Na rede pública, só são feitos quando existe alguma pesquisa científica sobre câncer. "Sempre há problemas. Ou o reagente está em falta ou o técnico que cuidava dos testes saiu para fazer pós-graduação no exterior", diz Bernardo Garicochea, diretor de oncogenética do Hospital São Lucas, de Porto Alegre. O diagnóstico começou a ser possível nos anos 90, com o seqüenciamento do DNA. "Antes, quando havia mais de dois casos de câncer na família, todos os parentes eram suspeitos", lembra Benedito Rossi, do Hospital A.C. Camargo. Segundo o laboratório Myriad Genetics, 70 mil pessoas fizeram o teste do câncer de mama nos EUA em 2006. No ano anterior, 20 mil.