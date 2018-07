Exame de sangue pode detectar tumor

As células do glioblastoma, um tumor cerebral muito agressivo, liberam microvesículas que podem ser detectadas com um simples exame de sangue, o que facilitaria o diagnóstico do câncer, até agora muito complicado. Em artigo da Nature Cell Biology, pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, explicam que pelo menos duas moléculas produzidas pelo tumor ultrapassam a barreira do sangue cerebral - a EGFRvIII e a miRNA-21 - e podem ser detectadas em um exame comum.