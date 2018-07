Exame da Unifesp começa quarta-feira

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realiza seu vestibular entre quarta e sexta-feira, das 14 horas às 18 horas. Os candidatos devem conferir o local da prova no cartão de convocação que receberam em casa. No primeiro dia, o exame abordará as disciplinas de matemática, biologia, geografia, física, história e química. Na quinta-feira, será português, língua estrangeira e redação. A prova de conhecimentos específicos será a última. O resultado sai no dia 31 de janeiro.