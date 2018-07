O vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)começa na quarta-feira e vai até sexta-feira. A novidade este ano é que prova de matemática, no terceiro dia, terá peso 2 para os cursos do câmpus de São José dos Campos. A universidade abriu seis cursos de graduação e aumentou o número de vagas nos outros já existentes. São 609 no total. Mais informações no site.