Ex-global, Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano e brinca: 'Chocando zero pessoas'

Discreto na vida pessoal, o ator Marco Pigossi surpreendeu seus seguidores do Instagram, na noite desta quinta-feira, 25, ao assumir o namoro com o cineasta italiano Marco Calvani. Esta é a primeira vez que o brasileiro divulga um relacionamento homoafetivo.

Ao compartilhar o registro em que aparece de mãos dadas com o companheiro na praia, o ex-ator da Globo felicitou seu público pelo dia de Ação de Graças — feriado em que a população norte-americana costuma viajar para se reunir com os familiares — e, em seguida, brincou: "Chocando zero pessoas". Confira:

O registro também foi compartilhado por Calvani. "Grato por isso", escreveu. "Sempre!", respondeu Pigossi, em inglês.

O cineasta chegou a postar, em novembro do ano passado, uma foto do ator brasileiro curtindo uma Parada do Orgulho LGBTQIA+ e escreveu: "O amor vence!".

Em outro momento, o diretor já tinha compartilhado uma foto dos dois surfando. O nome de Marco Pigossi virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Longe da TV Globo desde 2018 quando fez uma participação na série Onde Nascem os Fortes, como o Nonato, e morando nos EUA, Pigossi tem investido na carreira no streaming.

Nos últimos tempos, o artista participou das séries estrangeiras Tidelands e Alta Mar; e da brasileira Cidade Invisível, que retrata com suspense e magia o universo do folclore. O produto teve segunda temporada confirmada pela Netflix.