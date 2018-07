Ex-diretor do Instituto Central será ouvido 3ª-feira

Esta semana será decisiva para a permanência do ginecologista e ex-diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas (HC) Waldemir Rezende na instituição. Na terça-feira, o médico será ouvido pela comissão de sindicância aberta contra ele por ter exposto os problemas internos do hospital no livro Estação Clínicas - Os Bastidores do Maior Hospital Público da América Latina. No livro, Rezende aponta uma série de irregularidades no HC. As denúncias vão desde problemas como roubo de materiais, descontrole de estoques e na entrega de insumos até pressões de fornecedores. O médico também é acusado de expor os problemas do hospital aos meios de comunicação. Pressionado pela direção e pelo conselho deliberativo do HC, que questionam seu desempenho e eficiência em resolver os mesmos problemas que aponta, o processo pode resultar na demissão por justa causa de Rezende. "O livro demonstra ações eficientes dentro de um hospital público", afirma o ex-diretor. "Simplesmente relatei fatos e situações vivenciadas. Com certeza, o professor Marcos Boulos, cientista que é, dificilmente saberia desses problemas sem ler o livro. Espero que ele tenha a curiosidade para entender o foro íntimo de um ex-diretor e use as histórias para aperfeiçoar as próximas administrações, agora como presidente do conselho deliberativo que é", afirma Rezende. Mesmo que consiga sensibilizar os membros do conselho e da sindicância, o futuro de Rezende ainda é incerto. "Estou muito decepcionado com as autoridades e não descarto a possibilidade de pedir demissão", afirma. "Eles sabem que tenho documentos, como as atas das reuniões, e mesmo assim decidiram abrir uma sindicância como se fosse eu que estivesse agindo de má-fé." O mal-estar causado pelas denúncias de Rezende não foi o único dentro do HC nos últimos tempos. Em setembro de 2006, um abaixo-assinado encabeçado pelo urologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP Miguel Srougi irritou até mesmo o governador José Serra (PSDB). O documento contestava o modelo de gestão proposto para o ex-Instituto Doutor Arnaldo (IDA). "Afastei-me da negociação, pois acabei ficando meio desgastado", comenta Srougi, que considera, no entanto, que o mal-entendido foi superado.