Evento reúne passeio para cães, música indiana e feira vegana

Quem tem cachorro em casa pode ir à Assembleia Legislativa de São Paulo neste domingo, 20, onde acontece a 1ª Cãominhada OAB e Alesp. Além de passear com os animais nos arredores do Parque do Ibirapuera, os donos podem participar de aulas de ioga, acompanhar apresentações de música indiana e comer comida vegana na feirinha que estará montada no local.

A intenção do evento é sensibilizar a sociedade e autoridades sobre a importância da posse responsável dos animais. Também haverá espaço para adoção de animais abandonados, no estacionamento da Alesp. O evento acontece das 9h às 18h. As inscrições são abertas ao público em geral e podem ser feitas pelo site.

Todos os inscritos ganham um kit, participam das atividades gratuitas e dos sorteios de artigos para pets e para humanos, que serão realizados no período da tarde. Os organizadores pedem que os participantes levem coleira, água, coletor de fezes e a identificação de seu cão ou gato.