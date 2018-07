Evento esclarece o Câncer de próstata

A Associação Paulista de Medicina (APM) promove, em 22 de novembro de 2006, mais uma edição do Programa Educação para a Saúde, com o tema Câncer de próstata. A palestra ministrada pelo dr. Djalma José Coelho Fuzinato, médico urologista da Sociedade Brasileira de Urologia, é gratuita e aberta ao público. Entre os tópicos, o especialista abordará questões relevantes como a idade ideal para realizar exames e a importância do diagnóstico precoce. O simpósio é uma oportunidade de informar o público leigo de forma abrangente sobre doenças existentes, além de esclarecer dúvidas. Câncer de próstata A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada abaixo da bexiga. Neste local, o câncer se manifesta quase sempre após os 45 anos. Normalmente não produz sintomas na fase inicial. Sua incidência aumenta com a idade, atingindo quase 50% dos indivíduos com 80 anos. É a segunda causa de óbitos em homens, superado apenas pelo carcinoma de pulmão. O diagnóstico é feito por meio do toque retal e exame de sangue (PSA ? antígeno prostático específico), visto que com a propagação da doença, a glândula cria irregularidades e apresenta consistência endurecida. Dessa forma, possibilita ao médico detectar o problema no momento da avaliação. É necessária a repetição anual dos exames após os 45 anos de idade. Dr. Djalma destaca que não existe exame preventivo, mas o diagnóstico precoce, e isso sim pode salvar muitas vidas. O tratamento é instituído de acordo com o avanço do câncer, com a prostatectomia ou radioterapia. ?São diversas condutas que se completam. Além disso, estudos apresentados em congressos americanos de urologia mostram que futuramente esse tumor poderá ser tratado por métodos não invasivos, através de injeções que contenham substâncias que exterminem a doença. A previsão indica que será tratado pela Engenharia genética aplicada à Oncologia e não mais por cirurgia?. PES ? Programa Educação Para Saúde ?Câncer de Próstata? Data: 22 de novembro de 2006 Horário: às 14h Local: APM Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 278 Entrada Franca Informações e inscrições: (11) 3188-4248