Eutanásia, a questão insolúvel

É muito pequena, tem treze anos. Sofre, demais, muito mais do que um ser vivo é capaz de suportar. Mas agora não quer mais sofrer; ela diz que quer morrer. Quer ir embora serena, ao lado dos pais, do irmão e das duas irmãs, na sua casa, numa bela região do interior, a oeste de Londres. Seu nome é Hannah Jones. A dor é sua companheira; elas nunca se separaram. A leucemia começou quando ela tinha quatro anos. Quatro anos, a idade em que uma criança tem suas primeiras lembranças. As primeiras lembranças de Hannah são da doença. Foi sempre muito bem tratada, mas a quimioterapia devastou o seu coração, acrescentando à leucemia uma cardiopatia. O único meio de salvá-la seria um transplante de coração. A equipe do hospital de Hereforshire estava preparada. Se a operação não for realizada, Hannah terá apenas seis meses de vida. Mas ela disse "não". Então, os serviços de saúde deram início a um procedimento legal para obrigá-la a aceitar a operação. Os pais, que amam a filha heroicamente, desesperadamente, pediram aos serviços de saúde para falar com Hannah. Ela explicou por que recusa a operação. Em primeiro lugar, o sucesso não é garantido. Em segundo lugar, a operação pode prejudicar seu estado em vez de melhorá-lo. E depois Hannah disse: "Fiquei tempo demais no hospital." Seu corpo ficou tempo demais no hospital. Os médicos o abriram e o fecharam. Tiraram pedaços. Prescreveram tratamentos. Foi alimentado com o sangue de outras pessoas. Foi entupido de produtos químicos. Foi queimada com raios. Instalaram coisas em seu peito. Três operações implantaram marcapassos. Depois de todo esse calvário, que para ela é eterno porque nunca conheceu outra coisa e jamais conhecerá outra, seu coração funciona com apenas 10% da capacidade. O martírio de Hannah despertou a angústia que percorre o mundo inteiro em torno dessa questão inevitável, insolúvel, terrível: a eutanásia. Especialistas de todos os campos deram sua opinião: os religiosos e os filósofos, os médicos e os pais, os deputados e os que"não são nada". Não acrescentemos nossa voz a esse coro. Os argumentos são conhecidos. Hannah inova em um único ponto: sua idade. A maior parte dos legisladores avalia que, em tão tenra idade, uma criança não tem discernimento para saber se quer viver ou se quer morrer. Mas será que a idade continua tenra numa criança que sempre dormiu e acordou em meio ao desespero? POLÊMICA No caso de Hannah, os pais dizem que compreendem seu desejo. Em alguns países, a aprovação dos pais basta para desarmar a Justiça. Mas a Inglaterra é mais rígida. O tribunal portanto se preparava para seguir em frente e até mesmo (que idéia curiosa!) para tirar Hannah da guarda dos pais. Mas Hannah argumentou com tantas razões que as autoridades sanitárias aceitaram sua decisão. O jornal Le Figaro publicou uma foto. A gente olha e chora. Vemos a mãe de Hannah, que sorri, com a menina sentada ao seu lado. É uma bela menina, séria, longos cabelos loiros. O olhar é um pouco vago, mas seu rosto é tranqüilo. Perto da menina, sobre o sofá, há um macaquinho de pelúcia com ar espantado. Poderíamos dizer que se trata de um momento feliz numa família feliz. A menina disse que queria morrer calmamente, feliz, entre os que a amam, que a abraçam. A miocardiopatia da qual ela sofre foi causada pelos medicamentos que teve de tomar e que acabaram destruindo seu coração. A menina tem um buraco no coração; tem o coração furado. É ali que está a doença: ela vai morrer porque tem um buraco no coração. * Giles Lapouge é correspondente em Paris