EUA terá 1ª cidade 100% movida a energia solar

A empresa de energia elétrica Florida Power & Light e a incorporadora imobiliária Kitson & Partners trabalham em parceria para construir a primeira cidade alimentada por energia solar dos Estados Unidos. A ideia é criar a maior usina fotovoltaica do mundo em uma cidade planejada para ser ecologicamente correta, no sudoeste da Flórida. Batizado de Babcock Ranch, o local deverá abrigar cerca de 19,5 mil casas e 56 hectares livres para comércio, indústria e escritórios. O custo previsto do projeto é de US$ 2 milhões (R$ 4,3 milhões). Segundo um porta voz do grupo, a cidade produzirá mais energia solar do que o necessário para se manter e poderá se tornar exportadora. Babcock terá ainda total cobertura para internet sem fio e carregadores para veículos elétricos. A obra deve começar em junho de 2010. A meta do presidente Barack Obama é que 10% da eletricidade gerada no país venha de fontes renováveis até 2012 e que o índice suba para 25% até 2025. O pacote de estímulo lançado pelo presidente recentemente inclui bilhões de dólares para investimentos no setor.