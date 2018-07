EUA recusam uso de drogas em fase de testes

Um tribunal federal dos EUA decidiu que pacientes com doenças terminais não têm o direito de usar drogas ainda não aprovadas pelos órgãos reguladores. A decisão, do Tribunal de Recursos do Distrito de Columbia, foi tomada num processo que teve, de um lado, pacientes que desejavam experimentar novas terapias ainda não aprovadas - e mesmo perigosas - e, de outro, os que argumentam que a eficácia e a segurança dos medicamentos devem ser testadas antes de o item ir ao mercado. A decisão preservou o atual sistema regulador. Se ela fosse em outro sentido, ''''poderia corroer todo o processo de aprovação dos medicamentos'''', disse William B. Schultz, antigo comissário-adjunto do FDA (agência do governo americano que controla medicamentos e alimentos), que apresentou uma petição como terceiro interessado contra o acesso a medicamentos antes de aprovação. O processo foi iniciado em 2003 contra o FDA pela instituição Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs, grupo criado por um homem cuja filha, Abigail, morreu de câncer depois de uma longa batalha para se tratar com drogas ainda em testes e que, tempos depois, foram aprovadas. O grupo alegou na ação que obrigar os pacientes a esperar anos até um medicamento passar por todo o processo de testes clínicos equivale a uma sentença de morte. E negar esses remédios significa tirar de pacientes terminais o direito de autodefesa, além de violar a quinta emenda constitucional, segundo a qual as pessoas não podem ser privadas da vida, da liberdade ou da propriedade sem o devido processo legal. Um juiz de primeira instância havia decidido contra o pedido da Abigail Alliance. A decisão foi revertida por uma turma do tribunal de recursos, mas o plenário dessa corte decidiu anteontem manter a sentença original. O juiz Thomas B. Griffith argumentou que é preciso ''''respeitar o julgamento médico e científico expressado por meio do processo de experimentação clínica''''. A Abigail Alliance recorrerá à Suprema Corte. Embora o FDA seja freqüentemente acusado de permitir a venda de drogas não seguras, esse caso indica uma pressão na direção oposta: pacientes que afirmam que a agência é excessivamente rigorosa, lenta, portanto, na aprovação de drogas para doenças graves. De acordo com grupos que defendem a decisão do tribunal, se os medicamentos forem disponibilizados logo depois dos testes preliminares, as empresas farmacêuticas poderão não se dispor a conduzir todos os testes clínicos para determinar a real eficácia.