Eu quero presente

Escolher um presente, independentemente de parentesco, proximidade ou sexo é sempre uma tarefa das mais complicadas. Quem nunca abriu um pacote no Natal e teve que fazer aquela cara de falsa alegria quando desembrulhou algo bem distante do seu gosto? Felizmente, para as pessoas que convivem comigo e com o Bono, existe um elemento facilitador em toda o processo: eu amo os gatos e o Bono, se vocês repararem bem, é um. Por isso mesmo, quando viajou para o exterior, minha cunhada não teve dúvida quando viu o calendário abaixo. Além do tema bem claro, a peça leva ilustrações do mestre da pop art Andy Warhol. Não tinha como errar. Já reservamos um lugarzinho especial para ele no quarto do Bono e da Dylan (nossa outra gatinha). Por isso, se você sofre desse vício do bem como eu, grite para o mundo: ?Eu amo os gatos!?. Aposto que você será recompensado como nós.