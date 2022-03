'Eu acredito que foi um milagre', diz Juliette sobre suspeita de aneurisma

No 'Conversa com Bial', a campeã do 'BBB 21' afirmou que vai experimentar vários ritmos para decidir o caminho que seguirá. Foto: TV Globo

Juliette Freire participou do programa Conversa com Bial na terça-feira, 8, e se emocionou junto com Pedro Bial ao revelar que enfrentou uma suspeita de aneurisma em agosto de 2021. Na época, ela deveria comemorar o lançamento de seu primeiro EP, mas precisou lidar com questões de saúde sensíveis para a família.

Como a paraibana já havia contado no BBB 21, sua irmã mais nova, Julienne, morreu aos 17 anos em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral. Além disso, a mãe da cantora também teve um AVC em 2019.

Juliette afirmou que sentia medo de realizar um check-up e passar pela mesma situação de sua mãe e irmã. Quando decidiu fazer os exames, "a médica já tinha reunido uma equipe de neurologistas e disse: 'Você tem um aneurisma exatamente no mesmo lugar que sua irmã tinha, e pelo seu histórico a gente quer investigar para saber o melhor procedimento. É pequeno, mas é numa das principais artérias. Eu tinha certeza de que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse".

A ex-BBB, que se tornou um fenômeno no País, revelou que se recusou a buscar tratamento por um período de três meses por estar em negação. No entanto, a morte precoce de Marília Mendonça a incentivou a procurar ajuda médica e encarar uma cirurgia.

"Não queria tratar, não queria operar, fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão... Aí eu estava na cama com meus amigos, e eles falando: 'Vai fazer, Juliette'. Senti algo muito forte. A gente olhou o celular e foi no dia que a Marília Mendonça morreu. Aí todo mundo ficou chorando e disse assim: 'Vamos fazer isso'. É muito ruim perder alguém assim", declarou.

Com a certeza de que era um aneurisma, a equipe médica explicou as possíveis soluções para o problema, mas acabou se surpreendendo no momento da cirurgia, pois encontraram apenas uma formação atípica e rara na artéria cerebral. "Eu acredito que foi um milagre, porque minha vida é isso. Vivo de milagres. Estou aqui!"

Turnê 'Caminho'

Juliette também disse que está ansiosa para sua primeira turnê musical pelo Brasil, intitulada Caminho. "É uma história de uma artista que está sendo construída junto com o público", afirmou.

A cantora também revelou que vai cantar vários ritmos em seus shows porque ainda precisa entender seu caminho na nova carreira como artista.