Estudo questiona atração de ''''machões''''

As mulheres acham que os homens de aspecto "muito masculino" não são bons candidatos a uma relação permanente, revelou ontem estudo publicado na revista Personality and Individual Differences. Psicólogos das universidades de Durham e St. Andrews, no Reino Unido, catalogaram as reações de 400 pessoas a fotos de homens. Os traços faciais que revelam a passagem dos anos também foram considerados de maneira muito mais positiva pelas mulheres que os mais jovens.