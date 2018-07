Estudo prevê elevação de até 2 m no nível dos oceanos

O aquecimento global pode causar uma elevação entre 80 centímetros e 2 metros no nível do mar em todo o mundo até 2100. Previsões mais catastróficas, porém, parecem pouco prováveis, afirmaram ontem pesquisadores norte-americanos. Eles analisaram o hipotético derretimento da camada de gelo em lugares como Groenlândia e Antártida e também a expansão do oceano causada pelo aumento da temperatura da água. Embora suas previsões sejam mais modestas que outras já existentes, não são menos alarmantes. Um aumento entre 80 centímetros e 2 metros no nível do mar representa uma ameaça para cidades como Nova Orleans, Amsterdã e Veneza. Outras regiões, como em Bangladesh e China, por exemplo, podem ser completamente devastadas. "Muitos países em desenvolvimento, onde a população cultiva plantações a pouco mais de um metro acima do nível do mar, serão os lugares realmente prejudicados", afirmou o cientista Tad Pfeffer, da Universidade do Colorado.