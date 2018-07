Estudo já rendeu bactericida

Um grupo da Universidade Inha, na República da Coréia, liderado pelo pesquisador Hye-sun Ahn, isolou um peptídeo - pequena proteína que atua como antibiótico natural - do Tenebrio molitor, em 2005. A substância, batizada de Tenecina 1, mostrou-se um bactericida muito eficaz. Desde então, a equipe tenta transformar a descoberta em um medicamento. Também já identificou outros componentes com ação antimicrobiana e antifúngica. A pesquisa publicada na semana passada na revista Science mostra como os peptídeos funcionam dentro dos besouros para evitar o surgimento de bactérias resistentes. "Sem isso, podemos perder uma grande oportunidade: se usamos essas substâncias como antibióticos convencionais, as bactérias rapidamente vão desenvolver resistência a elas'', explica Jens Rolff, co-autor do estudo.