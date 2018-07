Estudo induz sensação de estar fora do corpo

A idéia de que a localização de uma pessoa coincide com a de seu corpo é tão óbvia que só chama a atenção quando parece deixar de ser verdade. Isso ocorre na chamada experiência extracorpórea, a sensação de que a consciência está, de alguma forma, deslocada em relação ao corpo. Geralmente associado a distúrbios mentais, uso de drogas ou experiências místicas, o fenômeno foi recriado, em voluntários saudáveis, em dois laboratórios europeus. Os experimentos estão descritos na edição desta semana da Science (www.sciencemag.org). Veja vídeo do experimento Embora com diferenças nos detalhes, ambos os trabalhos se valeram de óculos de realidade virtual ligados a câmeras que apontavam para as costas dos voluntários, fazendo com que cada um tivesse uma visão de si mesma alguns metros à frente de sua posição real. Combinando esse arranjo a uma série de estímulos físicos, os pesquisadores conseguiram fazer com que os participantes se sentissem deslocados de seus corpos. Os trabalhos sugerem que a sensação de estar "a bordo" do próprio corpo é produzida pela integração, no cérebro, da informação que vem dos sentidos, e que perturbações disso podem dar origem à sensação de estar fora do corpo. "Em vez de linguagem, memória e da capacidade de referir-se a si mesmo, a integração da informação dos sentidos relativas ao corpo é o dado importante usado pelo cérebro para representar o corpo e a noção de si ", explicou ao estadao.com.br Olaf Blanke, da Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça, autor de um dos artigos.