Estudo identifica o bípede mais rápido

Um dinossauro do tamanho de um gato que viveu há 150 milhões de anos foi o animal mais rápido sobre duas patas que existiu, segundo estudo publicado pela Proceedings of the Royal Society. O Compsognathus longipes, semelhante a um lagarto, pesava 3 kg e podia cobrir 100 metros em pouco mais de 6 segundos. Sua velocidade máxima era próxima de 64 km/h, mais rápido que o avestruz, o mais veloz de todos os bípedes de hoje.