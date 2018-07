Estudo aponta aumento de mortalidade

Um estudo inédito do Ministério da Saúde, em parceria com universidades públicas, alerta para a tendência de aumento das taxas de mortalidade por gripe sazonal e causas relacionadas entre idosos, principalmente aqueles com 80 anos ou mais, além de um crescimento dos óbitos nas Regiões Norte e Nordeste do País. Segundo os autores, os resultados devem impulsionar uma reavaliação dos períodos de vacinação, principalmente no Norte do Brasil, onde as as taxas de mortalidade mais do que dobraram entre 1992 e 2005, período avaliado. Na pesquisa, publicada na edição julho-setembro da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, foi usada metodologia para diminuir o impacto do envelhecimento da população sobre os dados. Os autores chamam a atenção para a necessidade de novas avaliações para compreender o fenômeno entre aqueles com mais de 80 anos, que tiveram um risco de morte cerca de 12 vezes maior do que a faixa etária dos 60 aos 69 anos. Eles afirmaram , no entanto, que não há ainda base científica para se recomendar reforço das doses para os mais velhos. "Sabe-se que a vacina tem menor eficácia em idosos quando comparada com adultos jovens. No entanto, dado os benefícios já estudados (em outras pesquisas), a estratégia de vacinação contra influenza é estimulada como uma importante medida de redução de casos e mortalidade nesse grupo populacional em saúde pública" defenderam em entrevista por e-mail as pesquisadoras Luciane Zappelini Daufenbach e Aide de Souza Campagna, da Secretaria de Vigilância em Saúde do ministério. Elas realizaram o trabalho ao lado de Inês Dourado, da Universidade Federal da Bahia, e Elisabeth Duarte, da Universidade de Brasília. Os pesquisadores alertam ainda que o incremento da mortalidade por gripe sazonal no Norte e Nordeste do País poderia estar relacionado a uma melhora dos dados sobre mortalidades nas regiões. Mas o recorte de dados por capitais, que têm um sistema de informações de mortalidade melhor, mostrou a mesma tendência. O trabalho salienta que, exceto pelas Regiões Sul e Sudeste, em que o risco de morte por causas relacionadas à doença é maior entre maio e agosto, as demais não têm períodos demarcados de sazonalidade, o que dá força à ideia já defendida por diferentes especialistas de instituição de mais de um período de vacinação no País. A estratégia de vacinação de idosos contra a gripe começou em 1999 no Brasil. Hoje ela ocorre anualmente em todo o País para pessoas com 60 anos ou mais, entre a segunda quinzena de abril e a segunda quinzena do mês de maio. No entanto, diferentes trabalhos vêm alertando sobre a frequência da gripe entre dezembro e janeiro no Norte, período anterior à temporada de vacinação. Segundo Luciane e Aide , o governo já pensa em investir em estudos específicos para a região "que possam contribuir para a tomada de decisão quanto a essa medida de prevenção." O estudo analisou 579.951 óbitos por gripe e causas associadas (pneumonias, bronquites e obstruções respiratórias) ocorridos entre 1992 e 2005. O incremento médio do risco de morte de 2,5 óbitos por 1.000 idosos em 1992 para 3,3 em 2005. "A vacinação inibe a gravidade da doença, mas fatores nutricionais e até deficiências neurológicas no idoso, que afetam os cuidados com a saúde, podem explicar uma maior mortalidade", opina o infectologista Celso Granato, da Unifesp. "Talvez também tenha de se pensar em vacinar parte da população em uma época melhor. Se a gripe acontece em janeiro, não adianta vacinar em abril".