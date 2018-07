Estudo anterior mostra destino de hospedeira ''zumbi''

Pesquisa publicada em junho passado na Public Library of Science ONE (PLoS ONE) revelou como vespas reprogramam lagartas para que elas atuem como guarda-costas de seus filhotes. A vespa Glyptapanteles sp. manipula o comportamento da lagarta Thyrinteina leucocerae. A lagarta é atacada pela vespa, que põe ovos no corpo da vítima. Os ovos eclodem e, depois de algum tempo, os parasitas deixam o hospedeiro e formam casulos. É aí que o comportamento da lagarta muda: ela assume uma posição fixa perto dos casulos, para de se alimentar e passa a agredir predadores que se aproximem das jovens vespas. A lagarta morre pouco depois que as vespas adultas emergem dos casulos. O brasileiro Angelo Pallini, da Universidade Federal de Viçosa (MG), foi o orientador, no Brasil, do holandês Amir Grosman, principal autor do artigo.