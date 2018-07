Estudo alerta para nova superbactéria

Uma perigosa bactéria, resistente a medicamentos, é cada vez mais comum em hospitais de todo o mundo, diz estudo publicado hoje na revista especializada The Lancet Infectious Diseases. A resistência da Acinetobacter baumannii a antibióticos supera a do Staphylococcus aureus resistente a meticilina, a superbactéria responsável por 30% das infecções hospitalares resistentes a medicamentos, explicou o autor do estudo, Matthew Falagas.