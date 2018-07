Cerca de 200 alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) ocuparam ontem a reitoria da instituição no Maracanã, zona norte. O grupo pede reajuste de 6% no salário dos professores, a construção de alojamentos para os alunos e a suspensão do vestibular deste ano, pois, segundo eles, a universidade não tem estrutura para receber mais estudantes.