Estudantes adaptam filme musical sobre os Beatles para o teatro

Musical sobre os Beatles Foto: Divulgação

O filme Across the Universe, em que uma história de amor é contada com as músicas dos Beatles, ganha os palcos de São Paulo a partir desta sexta-feira, 11. Promovida pela Cultura Inglesa, o espetáculo A Beatles Project é uma adaptação livre da obra e reúne os estudantes-cantores-atores no teatro da escola de Pinheiros, na zona oeste.

A peça gratuita fica em cartas até 27 de novembro, com classificação livre. A direção musical é de André Cortada, cenários e figurinos, de Uriel Ortiz, e a direção geral, de Albano Sargaço. A retirada dos ingressos deverá ser feita 1 hora antes dos espetáculos

Serviço

Musical "a Beatles Project"

De 11 a 27 de novembro

Teatro Cultura Inglesa, Rua Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros

Horário: sextas às 20h30; sábados às 16h e às 20h30; domingos às 16h e às 19h30 (dia 27 não haverá espetáculo às 16h)