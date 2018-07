Estressados da semana

Qualquer casal de humanos precisa de momentos de intimidade (o bom e velho ?ficar a sós?) para curtir a paixão que ainda resta na relação. Aí, o jeito é mandar a criançada para a casa dos amiguinhos. Mas, se a coisa continuar do jeito que anda, Brad Pitt e Angelina Jolie terão de fazer um clube de amigos para a prole. Além disso, dizem que a superexposição do casal pode ter esfriado o que parecia tão hot hot hot. Bom, dinheiro para a babá é o que não falta para os dois. Como assim ele não tem mais libido? Como assim ela não tem mais libido? Olha, na próxima vez que forem para a África, procurem alguma erva milagrosa e não outro filho. Bernardinho estressado? Que inusitado! Será que ele não sabe que estresse faz mal para a saúde? O técnico de vôlei foi suspenso por indisciplina na semana passada e não poderá comandar o Rexona contra o Finasa hoje, no jogo da Superliga Feminina. Será que o massagista do time pode dar uma mãozinha?