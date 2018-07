Estressados da Semana

Beatriz Segall não esconde que já se cansou de ser lembrada como a Odete Roitman, mas também não se esforça para fazer fama de querida. Pessoas que trabalham com a atriz, na Record, dizem que ela dá uma de inglesa e faz a emissora parar às 17h, para tomar chá. Duvidamos que seja de camomila. Que tal tentar? >> Karina Bacchi e Ticiane Pinheiro, as patricinhas da Record, parecem ter dado piti quando foram colocadas em contato com galinhas, porcos e outros animais. Será que os coitadinhos também passaram mal com o excesso de água oxigenada? Enquanto elas não se acostumam com a bicharada, que tal uma horticultura de terapia? Lá, elas poderão começar por seres menores, como minhocas e lesmas. >> Fergie, cantora do Black Eyed Peas, foi expulsa de um vôo por estar de pileque. A loira estava esbarrando e se encostando nas pessoas, que pelo jeito, reclamaram. Imagina só se fosse aqui no Brasil, com um bando de marmanjo. Linda, cuidado com essa mania, hein? Que tal uma acupuntura para relaxar, em vez de uísque?